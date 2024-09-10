الحوثيون: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز"إم .كيو -9"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" في محافظة صعدة، وفقًا لما أوردته وكالة"سكاي نيوز عربية".



وهذه الطائرة المسيرة هي التاسعة من نفس النوع التي يسقطها الحوثيون منذ انتشار القوات الأميركية والتحالف في منطقة البحر الأحمر ردا على استهداف الحوثيين للسفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية.

كما أنها الطائرة المسيرة الثانية من ذات الطراز التي يعلن الحوثيون إسقاطها في غضون 3 أيام.

وقال يحيى سريع، يوم السبت الماضي، إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف في بيان في ذلك الحين أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".