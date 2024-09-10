أوكرانيا: إسقاط 38 طائرة روسية مسيرة الليلة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلجرام، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وأفادت، القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم، فلم تشر القوات الجوية الأوكرانية إلى مصير الصاروخين اللذين أطلقتهما روسيا أو ما إذا تم اعتراضهما، أو مكان سقوطهما وما إذا تسببا بوقوع أضرار، ولم تتحدث عن باقي الطائرات الروسية المسيرة التي لم تسقطها، وعددها 8 طائرات مسيرة.

كما لم ترد تقارير أوكرانية عن المناطق التي استهدفها القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق تلجرام، إن وحدات الدفاع الجوي شاركت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في صد هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا على كييف.