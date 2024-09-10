الارشيف / اخبار العالم

نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول الخليج

0 نشر
0 تبليغ

نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، في اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

حضر الاجتماع, وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.


كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا