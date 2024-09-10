بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالأردن

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي الـ20.

ويتنافس فيها ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138.

ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 5 ملايين و80 ألفا و858، بينهم مليونان و394 ألفا و390 من الذكور بنسبة 47.13 بالمئة، ومليونان و686 ألفا و468 من الإناث بنسبة 52.87 بالمئة.

وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).