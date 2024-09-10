شويغو حول الوضع في كورسك: لن نجري أي مفاوضات مع "الإرهابيين" قبل طردهم من أراضينا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، تعليقًا عىل الوضع في كورسك، أنّه "لم ولن نقم بأي مفاوضات مع الإرهابيين. وإلى أن نطردهم من أراضينا، فإننا بطبيعة الحال لن نجري أي مفاوضات معهم"، في إشارة إلى قوات الجيش الأوكراني التي بدأت توغلها في كورسك في 6 آب الماضي.

وقال شويغو في مقابلة على قناة "روسيا 24" إنّ "الرغبة في تنفيذ الإرهاب النووي ضد محطة كورسك للطاقة النووية هي أعلى مستوى من الإرهاب كانت لدى الإرهابيين الأوكرانيين، وكانت هناك رغبة وإصرار على الانتقال إلى هناك والاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، لكن لحسن الحظ، لم ينجح هذا".

وفي صباح يوم 6 آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً على الأراضي الروسية، بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الحدودية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم القوات المعادية إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل.