توقعات بغمر فيضانات شديدة شمال فيتنام مع استمرار إعصار ياجي

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون حكوميون إن من المتوقع أن تغمر فيضانات شديدة أجزاء من شمال فيتنام بما في ذلك العاصمة هانوي في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات الإعصار ياجي، أقوى عاصفة تضرب آسيا حتى الآن هذا العام، في حصد أعداد كبيرة من القتلى.

ارتفاع حصيلة فيضانات فيتنام لـ 65 شخص وفقدان 35 أخرين

ووفق لوكالة "رويترز"، قالت وكالة إدارة الكوارث اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، في أحدث تحديث لها عن الوضع إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الإعصار أسفرت عن مقتل 65 شخصا على الأقل وفقد 39 آخرين في الشمال.

وقالت الوكالة في تقريرها إن معظم الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة، مضيفة أن 752 شخصا أصيبوا.

المراكز الصناعية المستضيفة سامسونج إلكترونيكس وفوكسكون المورد لشركة أبل تواجه فيضانات

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية أن مناطق شمالية أخرى، بما في ذلك المراكز الصناعية في باك جيانج وتاي نجوين التي تستضيف مصانع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الموجهة للتصدير بما في ذلك سامسونج إلكترونيكس وفوكسكون المورد لشركة أبل، تواجه فيضانات شديدة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركات قد تأثرت.

وقالت الحكومة، اليوم، في منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن منسوب المياه في النهر الأحمر يرتفع بسرعة، وباستخدام مكبرات الصوت العامة، حذر المسؤولون سكان منطقة لونج بيان الواقعة على ضفة النهر في العاصمة من أن يكونوا في حالة تأهب لاحتمال حدوث فيضانات، وأن يكونوا على استعداد لإخلاء المنطقة.

وذكرت قناة VTV الرسمية أن مياه الفيضانات غمرت بالفعل قرى على مشارف هانوي، وبدأت السلطات بالفعل في إجلاء السكان من هناك.

وقالت الحكومة إن عمليات الإجلاء تجري أيضا من المناطق المعرضة للفيضانات في إقليم باك جيانج، حيث تسبب الإعصار والفيضانات في أضرار تقدر قيمتها حتى الآن بنحو 300 مليار دونج (12.1 مليون دولار).

كما تم نشر أكثر من 4600 جندي في المقاطعة لدعم عمليات الإجلاء ودعم ضحايا الفيضانات.

تحذيرات من عبور الجسور في فيتنام

وفي وقت لاحق، حظرت السلطات أو قيدت حركة المرور على الجسور الأخرى عبر النهر، بما في ذلك جسر تشونج دونج، أحد أكبر الجسور في هانوي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

ومن جانبها أعلنت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام أن مقاطعة لاو كاي سجلت أعلى عدد من الضحايا حيث قتل 19 شخصا وفقد 11 آخرين، معظمهم في انهيارات أرضية.

وأضافت الوكالة أن الفيضانات غمرت أيضا 148600 هكتار أو ما يقرب من 7% من حقول الأرز في شمال فيتنام و26100 هكتار من المحاصيل النقدية وألحقت أضرارا بنحو 50 ألف منزل في شمال فيتنام.

إعصار ياجي وفيضانات فيتنام

يذكر أن الإعصار ضرب الساحل الشمالي الشرقي لفيتنام يوم السبت، مما أدى إلى تدمير مساحة كبيرة من المناطق الصناعية والسكنية وتسبب في هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية. وكان الإعصار قد ضرب الفلبين وجزيرة هاينان بجنوب الصين في وقت سابق.

وارتفعت مستويات العديد من الأنهار في شمال فيتنام إلى مستويات مثيرة للقلق، مما أدى إلى غرق القرى والمناطق السكنية، وفقًا لوكالة الكوارث ووسائل الإعلام الرسمية.

كما انهار جسر عمره 30 عاما فوق النهر الأحمر في مقاطعة فو ثو الشمالية أمس الاثنين، مما أسفر عن فقدان ثمانية أشخاص، وفقا لبيان من اللجنة الشعبية الإقليمية.