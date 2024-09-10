فتح مراكز الاقتراع بالأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين التي تُعد علامة فارقة في تاريخ المملكة مع دخولها مئويتها الثانية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



ويحق ان يشارك في هذه الانتخابات نحو 5115219 أردنيا وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن ما يعكس اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزًا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة.

وقسم نظام الدوائر الانتخابية، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعدا.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً، دون أي تمديد، وفقَا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق.