مصدر أمني يكشف عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في بغداد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة بغداد.



ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "رائحة الكبريت تنتشر في عدد من مناطق العاصمة وتحديدا الدورة والكرادة ومعسكر الرشيد، فضلا عن المنصور"، ورجّح المصدر إما أن "تكون تلك الرائحة ناتجة عن عملية تكرار في المصفى أو طمر صحي".

يذكر أن سكان العاصمة العراقية بغداد كانوا قد شكوا، ليل أمس الاثنين، من رائحة وصفت بأنها "كريهة" غطت الأجواء، وانتشرت في مناطق عدة وكانت أشبه برائحة الكبريت.

وأوضحت مصادر لوكالة "شفق نيوز"، أن "الدخان ورائحة الكبريت، التي غطت بعض مناطق العاصمة بغداد تتكرر بين حين وآخر، وهي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".

وفي وقت سابق، ناشد مواطنون عراقيون الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حل للانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً، والذي يقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية أمانة بغداد.

يشار إلى أن الجهات الرسمية العراقية لم تصدر حتى الآن أي توضيح بخصوص انتشار الرائحة الغريبة في جميع مناطق العاصمة.