سنتكوم: تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقًا لما أوردته وكالة " روسيا اليوم".



وأضافت القيادة المركزية الامريكية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أنها دمرت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وقالت في بيانها إنه "تبين أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".