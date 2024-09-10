العثور على جثة فقيه مغربي جرفته السيول في تارودانت

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت السلطات المغربية على جثة الفقيه الذي جرفته السيول قبل يومين بسبب الأمطار الطوفانية التي شهدتها المناطق الجبلية بإقليم تارودانت جنوب المملكة.

وكان فقيه دوار أغزير التابع للجماعة الترابية أزغار نيرس بإقليم تارودانت قد خرج من المسجد مباشرة بعد صلاة العشاء قبل أن تجرفه السيول وهو في طريقه لمنزله على الضفة الأخرى.

وكانت السلطات قد باشرت عمليات البحث عن الفقيه منذ اللحظات الأولى لإختفائه، وفق ما نقله موقع "agadir 24".

ولقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم في المغرب بعد هطول أمطار غزيرة ضربت شمال إفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المسؤولون إن يومين من العواصف تجاوزا المتوسطات التاريخية وفي بعض الحالات تجاوزا متوسط ​​هطول الأمطار السنوي.

وضربت الأمطار الغزيرة بعض المناطق التي شهدت زلزالا مميتا قبل عام.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 4 أشخاص في عداد المفقودين مع تضرر البنية التحتية لمياه الشرب والكهرباء، إلى جانب الطرق الرئيسية.