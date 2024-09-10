شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار ياجي إلى 63 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الإعصار ياجي الذي ضرب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 63 قتيلاً و40 مفقودًا.

وقالت هيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية في تقرير إنّ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلّفها الإعصار المدمر أسفرت أيضا عن إصابة 752 شخصا آخرين بجروح. وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم/ساعة.

