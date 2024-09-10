شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: مبادرة "بداية" تهدف لخلق جيل جديد مشبع بالهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن الدولة تنهض لوضع برنامج متكامل للأسرة والأطفال حديثي الولادة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تعد إحدى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة والرياضة وإعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى مابعد عمر الـ 65 سنة.

وقالت النائبة هند رشاد أن هناك اهتمام بالغ في السنوات الأخيرة بتدشين المبادرات المعنية بنشأة الطفل صحيا وفكريا وعلميا، حيث جاءت آخر هذه المبادرات بعنوان "بداية" بهدف خلق جيل جديد مشبع بالهوية المصرية، مع الاهتمام بنشأة الطفل منذ الولادة.

وأضافت النائبة هند رشاد بأن تنمية الطفولة المبكرة من أهم ركائز التنمية البشرية. فهي المرحلة التي تبدأ من سن صفر إلى 6 سنوات ويطلق عليها المرحلة الذهبية، ويعتبر الاستثمار في هذه المرحلة أنجح مشروع استثمار في حياة الأمم، حيث تمثل الستة سنوات الأولى في حياة الإنسان حجر الأساس لتطوير قدراته الذهنية والجسدية والنفسية طوال العمر.

وأشادت "رشاد" بتتضافر كل جهود الدولة المصرية ووزاراتها المعنية من أجل تحقيق تنمية فعلية لمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال توفير رعاية صحية ذات جودة عالية سواء من خلال الاهتمام بصحة الطفل ورعايته وهو جنين حتى ولادته وصولا إلى نهاية الطفولة المبكرة ، إلى جانب العمل على تمكين الأسر اقتصاديا وتوفير التغطية الشاملة للحضانات وحماية حقوق الطفل في أسرة واعية وحمايته من العنف، بجانب رفع معدلات التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي لتنمية مهاراتهم واستعدادهم للتعليم الابتدائي ووضع آلياته وتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع الأطفال في هذه السن بالغة الدقة، كما تتبني وزارة الثقافة التمكين الثقافي للوالدين ورفع الوعي بأهمية هذه الفترة من خلال وضع برامج تثقيفية وندوات توعوية ذات الصلة، كما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنيا وصحيا.

