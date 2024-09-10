أسوء ما شاهدته خلال 7 سنوات.. ماذا قال أنطونيو جوتيريش عن الحرب في غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في غزة وطالبت بإنهاء أسوأ حالة موت ودمار شهدها خلال فترة ولايته التي تزيد على 7 سنوات.

وأضاف جوتيريش، أنه "من غير الواقعي" الاعتقاد بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة، إما عن طريق إدارة الأراضي أو توفير قوة لحفظ السلام، لأنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل أي دور للأمم المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "إن الأمم المتحدة ستكون متاحة لدعم أي وقف لإطلاق النار، ولدى الأمم المتحدة مهمة مراقبة عسكرية في الشرق الأوسط منذ عام 1948".

وقال: "من جانبنا كانت هذه إحدى الفرضيات التي طرحناها على الطاولة".

وأضاف: "بالطبع، سنكون مستعدين للقيام بكل ما يطلبه منا المجتمع الدولي، والسؤال هو ما إذا كان الطرفان سيقبلانه، وخاصة ما إذا كانت إسرائيل ستقبله".

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وشدد جوتيريش على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار، قائلا: "مستوى المعاناة الذي نشهده في غزة غير مسبوق خلال ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة. لم أرى قط مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة في الأشهر القليلة الماضية".

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.