وزير الداخلية يزور معهد تدريب القوات الخاصة المصرية

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر، وكان في استقباله لدى وصوله المعهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، اللواء تامر مخيمر.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الزيارة، لشرح عن المعهد وأقسامه، ودوره في تأهيل المتدربين لحفظ الأمن. وشهد سموه، خلال تجوله في ميادين المعهد، فرضية لقوات التدخل السريع في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين.

كما حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

وقد زار وزير الداخلية، أمس الأحد، أكاديمية الشرطة خلال زيارته الرسمية إلى مصر، واستمع خلال الزيارة لشرح موجز عن تاريخ الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة. كما شاهد سموه فيلمًا وثائقيًا عن أقسام الأكاديمية وبرامجها التدريبية، ثم تجول في أرجائها، وشهد فرضية لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة.