الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة شمال غرب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أمر الجيش الإسرائيلي أمس، بإخلاء مناطق عدة في شمال غرب قطاع غزة، حيث يواصل هجومه بعد أكثر من 11 شهراً على بدء الحرب.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي خريطة عبر موقع «إكس» داعياً إلى إخلاء أحياء مختلفة تعد «منطقة قتال خطيرة». وبحسب الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهراً.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسراً لمناطق واسعة في غزة، بدعوى القيام بعمليات عسكرية فيها ضد فصائل فلسطينية هناك.

ويعاني النازحون من ندرة المواصلات ووسائل النقل اللازمة لنقل أمتعتهم بسبب شح الوقود، ما يضطرهم إلى استخدام العربات اليدوية أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعاً.

وفي 20 أغسطس، حذّر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 21 أغسطس أن الجيش الإسرائيلي يجمع نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.