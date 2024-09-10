الـ«يونيسف» تقدم 33 طن مستلزمات طبية إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - غيدا جبيلي (بيروت)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس، تقديم 33 طناً من المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت المنظمة أن المساعدة المقدمة تتضمن مجموعات صحية طارئة أساسية للمستشفيات التي تعالج المصابين ومجموعات دعم مرافق للتوليد ومساعدة النساء الحوامل.

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: «هذه المساعدات مخصصة للمستشفيات التي تعالج المصابين ولدعم النساء الحوامل والأطفال كما ستساعد فرق الاستجابة للطوارئ وسيارات الإسعاف على تقديم المساعدات الأولية».

من جانبه قال ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجيبيدر لـ«الاتحاد» «كجزء من الجهود المشتركة لضمان وصول جميع المتضررين إلى خدمات الرعاية الصحية ستقوم اليونيسف بشراء وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية الإضافية لدعم معالجة ما يقارب 200 ألف متضرر بينهم نساء وأطفال».