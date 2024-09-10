حزب الله: استهداف تحرك لِجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد متابعة ‏ومراقبة لِموقع المالكية وبعد رصد تحرك لِجنود العدو الإسرائيلي، استهدفه مجاهدو ‏المقاومة ‏‏الإسلامية عند الساعة (22:40) من ليل يوم الاثنين 09-09-2024 بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

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