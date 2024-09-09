ارتفاع عدد قتلى عاصفة فيتنام إلى 64

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 على الأقل بسبب الإعصار والأمطار الغزيرة اللاحقة في فيتنام ولقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار ياجي اليابسة في فيتنام قبل أن يضعف ويتحول إلى منخفض استوائي. وذكرت صحيفة في إن إكسبريس الرسمية أن بقية الأشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أعقبت ذلك. ووصلت مستويات المياه في العديد من الأنهار في شمال فيتنام إلى مستويات مرتفعة بشكل خطير.

انهيار أرضي

وجرف انهيار أرضي حافلة تقل 20 شخصًا إلى مجرى مائي غمرته المياه في مقاطعة كاو بانج الجبلية. وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم انتشال أربع جثث من الحافلة وإنقاذ شخص واحد على قيد الحياة. وما زال الآخرون في عداد المفقودين.

وفي مقاطعة فو ثو، استمرت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر فولاذي فوق نهر ريد وذكرت التقارير أن 10 سيارات وشاحنات ودراجتين ناريتين سقطت في النهر. وتم انتشال بعض الأشخاص من النهر ونقلهم إلى المستشفى، لكن ما لا يقل عن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

أضرار جسيمة

وذكرت صحيفة لاو دونج الحكومية أن عشرات الشركات في مقاطعة هايفونج لم تستأنف الإنتاج بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصانعها. وأضافت أن أسطح العديد من المصانع تحطمت وتسربت المياه إلى الداخل، مما أدى إلى إتلاف السلع النهائية والمعدات باهظة الثمن. وقال بعض الشركات إنها ما زالت لا تحصل على الكهرباء يوم الإثنين وأن الأمر سيستغرق شهرًا على الأقل لاستئناف الإنتاج.

ولا تزال أجزاء من مقاطعتي هايفونج وكوانج نينه بدون كهرباء. والمقاطعتان هما مركزان صناعيان، حيث تضم العديد من المصانع التي تصدر السلع، بما في ذلك شركة فينفاست لصناعة السيارات الكهربائية وموردو أبل بيجاترونج ويو إس آي.

ولا تزال السلطات تقيم الأضرار التي لحقت بالمصانع، لكن التقديرات الأولية أظهرت أن ما يقرب من 100 شركة تضررت، مما أسفر عن خسائر بملايين الدولارات، حسبما ذكرت الصحيفة.

المساعدات المالية

وقام رئيس الوزراء فام مينه تشينه بزيارة مدينة هايفونغد ووافق على حزمة بقيمة 4.62 ملايين دولار لمساعدة المدينة الساحلية على التعافي.

وكان إعصار ياغي أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ عقود عندما وصل إلى اليابسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 149 كيلومترا في الساعة. وضعف الإعصار لكن هيئة الأرصاد الجوية في البلاد حذرت من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي يوم الأحد، أسفر انهيار أرضي عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل وإصابة تسعة آخرين في بلدة سابا، وهي قاعدة شهيرة للمشي لمسافات طويلة تشتهر بحقول الأرز المتدرجة والجبال. وفي المجمل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 299 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ألحق ياغي أضرارًا بالأراضي الزراعية.