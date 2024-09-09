الجيش الإسرائيلي: احتجزنا قافلة مركبات للأمم المتحدة في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "احتجزنا قافلة مركبات للأمم المتحدة في شمال غزة"، زاعماً أن "القافلة المحتجزة لم تكن تنقل لقاحات الوقاية من شلل الأطفال". كذلك زعم الجيش الإسرائلي، أن "معلوماتنا أشارت إلى أن عددا من المشتبه بهم الفلسطينيين كانوا في القافلة".

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