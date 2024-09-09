خارجية أميركا تحث إسرائيل على إتمام تحقيقها في مقتل امرأة أميركية بالضفة الغربية

اشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الى إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أميركية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعيا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.

واوضح باتيل خلال إفادة صحفية "نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة".

وذكر مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني.