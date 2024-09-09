رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتانياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية المصري بدر أحمد عبدالعاطي، الى أنني "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".
ولفت وزير الخارجية المصري، الى أننا "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً "الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب".
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