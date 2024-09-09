جريح اثر حادث سير على اوتوستراد الاسد

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٩/٠٩ جريحاً من التابعية الفلسطينية الى مستشفى الرسول الاعظم أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الاسد-ضاحية بيروت الجنوبية.

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