وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ترأس محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

وأعرب وزير التعليم، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية دور المركز في إجراء الأبحاث واستطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات، وإجراء بحوث تتسم بالتميز والجودة في عملية صنع القرارات والسياسات التعليمية، وطرح الحلول العملية لمشكلات التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن وضع الرؤى المستقبلية لتطويره.

واستعرضت الدكتورة فاتن عزازي مدير المركز تقريرًا عن إنجازات المركز وأنشطة الخطة الأساسية والاستثمارية للعام البحثي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعرض الخطة الأساسية الاستثمارية للعام البحثي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الإدارة السابق، والنظر في الموافقة على مقترح تعديل مهام اللجنة العلمية بالمركز بناء على مقترحات مجلس رؤساء الشعب البحثية والأقسام العلمية بالمركز.

كما تناول الاجتماع الموافقة على تدشين مجلة علمية دولية للبحوث الحديثة في التربية محكمة نصف سنوية تصدر باللغة الإنجليزية.

وخلال الاجتماع، تمت أيضا الموافقة على رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة المركز على انعقاد المؤتمر السنوى للمركز بعنوان "التعليم الثانوي العام في مصر؛ التحديات والرؤى المستقبلية "، كما اعتمد مجلس إدارة المركز رؤية ورسالة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على بعض الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتورة جينا الفقى رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمستشار أشرف سيد المستشار القانونى للوزير، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبدالعزيز عطية نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشئون البحوث والدراسات العليا نيابة عن رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء محمد البسيونى رئيس قسم التربية بكلية الدراسات الانسانية بنات جامعة الأزهر، والدكتورة رشا حامد رئيس قسم بكلية التربية جامعة عين شمس نيابة عن عميد الكلية.

ومن جانب المركز حضر كل من الدكتور أكرم ابراهيم السيد رئيس شعبة بحوث الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين بالمركز، والدكتور محمد غازى رئيس شعبة بحوث السياسات التربوية بالمركز، والدكتورة أمانى محمد طه رئيس شعبة بحوث تطوير المناهج، والدكتورة إيمان زغلول رئيس شعبة المعلومات التربوية بالمركز، والأستاذة الدكتورة عزة جلال نصر رئيس شعبة التخطيط بالمركز، والدكتورة أمانى صلاح محمد رئيس شعبة التعليم الفنى، والأستاذ عز الدين محمد الأمين العام للمركز.