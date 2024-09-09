زاهي حواس: توقيعات الملايين ضرورية لاستعادة رأس نفرتيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصري، عن أمله الكبير في استعادة رأس تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي الموجود حالياً في ألمانيا، مؤكدًا أهمية جمع التواقيع المؤيدة لعودة التمثال التاريخي، والتي تجاوزت بالفعل المليون توقيع.

وأشاد "حواس"، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضره المواطن" على قناة الحدث اليوم، بجمال وفرادة تصميم رأس نفرتيتي، وقال إنه سيكون إضافة قيمة للمتحف المصري الكبير الذي المنتظر افتتاحه قريباً.

وأضاف أن استعادة مثل هذه القطع الأثرية القيمة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف استرداد الآثار المصرية من الخارج.

ويأتي هذا التصريح في إطار حملة مصرية واسعة لاسترداد الآثار المهربة إلى الخارج، والتي تقودها وزارة الآثار والثقافة بالتنسيق مع السفارات المصرية في البلدان المستضيفة لهذه القطع الأثرية.