أسرة ماهر الجازي تقيم بيت فرح لاستقبال المعزين في لواء الحسينية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت أسرة الشاب الأردني ماهر ذياب الجازي، منفذ عملية معبر الكرامة الواصل بين الأردن والضفة الغربية، المعزين في لواء الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن، في بيت أسمته "بيت فرح وتهنئة".

واستشهد ماهر الجازي برصاص إسرائيلي بعد أن قتل 3 عناصر أمن إسرائيليين في معبر اللنبي الحدودي صباح أمس الأحد، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.

ورصدت كاميرا الجزيرة استمرار توافد المئات من مختلف محافظات الأردن ممن قدموا لبيت العزاء، الذي قالت العائلة إنها أقامته للتهنئة والفرح، في ظل حالة من الفخر والابتهاج عبر عنها أفراد العائلة بالعملية التي قام بها ماهر الجازي.

الإجراءات المتخذة لتسلم جثمان ماهر الجازي

كذلك سادت حالة من الانتظار والترقب للوقوف على الإجراءات المتخذة لتسلم جثمان ماهر الجازي، إذ أكدت العائلة للجزيرة أن هناك اتصالات على قدم وساق تجريها السلطات الأردنية مع إسرائيل لتسلم الجثمان.

ومنذ ساعات الليل الأولى أمس الأحد، أقامت العائلة بيت العزاء في مضارب قبيلة الجازي بلواء الحسينية التابع لمحافظة معان جنوبي الأردن، حيث بدأ توافد الأردنيين من حينها ولا يزال مستمرا حتى مساء اليوم الاثنين.

وحسب مراسل الجزيرة، دفعت تلك الأعداد الكبيرة إلى بناء المزيد من الخيم وبيوت الشعر، في حين تترقب العائلة الإجراءات التي تقوم بها السلطات لاستعادة جثمان ابنها لتشييعه ودفنه في مسقط رأسه بالحسينية.