سرايا القدس تنظّم عرضا عسكريا بجنين

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ عدد من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عرضا عسكريا بشوارع المخيم في الضفة الغربية.

وانطلق العرض العسكري من أزقة وشوارع المخيم، وردد المشاركون فيه أناشيد وهتافات تندد بجرائم الاحتلال، وأكد المقاتلون أن المعركة مع الاحتلال لم تنته وأن الميدان سيشهد جولات وصولات.

وكان مقاتلو الكتيبة يمشون ملثمين في شوارع وأزقة المخيم ويحملون أسلحتهم الرشاشة.

اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية

وخلال الأيام الماضية، خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية واسعة في عدد من مناطق شمالي الضفة. كما وقعت عمليات واشتباكات في الخليل وبيت لحم جنوبا أيضا.