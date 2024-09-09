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سرايا القدس تنظّم عرضا عسكريا بجنين

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ياسر رشاد - القاهرة - نفذ عدد من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عرضا عسكريا بشوارع المخيم في الضفة الغربية.

 

وانطلق العرض العسكري من أزقة وشوارع المخيم، وردد المشاركون فيه أناشيد وهتافات تندد بجرائم الاحتلال، وأكد المقاتلون أن المعركة مع الاحتلال لم تنته وأن الميدان سيشهد جولات وصولات.

 

 

وكان مقاتلو الكتيبة يمشون ملثمين في شوارع وأزقة المخيم ويحملون أسلحتهم الرشاشة.

 

اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية

وخلال الأيام الماضية، خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي شنت عملية عسكرية واسعة في عدد من مناطق شمالي الضفة. كما وقعت عمليات واشتباكات في الخليل وبيت لحم جنوبا أيضا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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