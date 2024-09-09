حمـ.اس تهدد: إن لم يتم الضغط على نتنياهو فلن يرى الأسرى النور

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، أنه في حال لم يتم الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فإن "الأسرى لديها لن يروا النور".

وفي بيان، قال الرشق: "إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور، والجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هم الطرف المعطل للاتفاق".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس": "مطالبنا بوقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، واضحة ومتمسكون بها، ونحذّر من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض وإعادتنا إلى المربع الأول".

وشأكد عزت الرشق أن "ما يروجه الاحتلال وبعض المصادر الأمريكية عن مطالب جديدة لحماس كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات، ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".