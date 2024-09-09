«لسحب قضيتها من العدل الدولية».. أكسيوس: إسرائيل تطالب أمريكا بالضغط على جنوب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء الكونجرس، للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضيتها في محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن المسؤولون الإسرائيليون يريدون من أعضاء الكونجرس أن يوضحوا لجنوب إفريقيا أن الاستمرار في هذه القضية سيكون له عواقب، وأن إسرائيل تأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا، نهجا مختلفا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

ولدى جنوب إفريقيا مهلة حتى يوم الـ 28 من أكتوبر المقبل، لتقديم حججها إلى المحكمة الدولية لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة.

ولم تبدأ المحكمة حتى الآن في مناقشة اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل مفصل، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.

وبحسب الموقع، فقد أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في البرقية: "نطلب منكم العمل فورا مع أعضاء الكونجرس على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية، للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية، مثل دعم حماس والدفع نحو اتخاذ خطوات معادية لإسرائيل في المحاكم الدولية، سيكون له ثمن باهظ."

وتشمل التعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين، مطالبة أعضاء الكونجرس بإصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتهدد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وبحسب التقرير، فإنه من غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب إفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين.

وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين الإسرائيليين الضغط من أجل عقد جلسات استماع حول سياسة جنوب إفريقيا تجاه إسرائيل في المجالس التشريعية للولايات.

وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بجعل نشاطهم الدبلوماسي فيما يتعلق بجنوب إفريقيا علنيًا قدر الإمكان في الصحافة الأمريكية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.