الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين جراء انفجار 3 طائرات بدون طيار اليوم بمنطقة شلومي بالجليل الغربي

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار 3 طائرات بدون طيار اليوم في منطقة شلومي بالجليل الغربي".

وكان قد كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، تصدّت وحدة الدّفاع ‏الجوّي في المقاومة الإسلاميّة لطائرة حربيّة صهيونيّة، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض- جو، ممّا أجبرها على مغادرة الأجواء اللّبنانيّة والتّراجع باتجاه فلسطين المحتلّة".‏

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، موقع المرج بقذائف المدفعيّة".