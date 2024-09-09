الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين جراء انفجار 3 طائرات بدون طيار اليوم بمنطقة شلومي بالجليل الغربي

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار 3 طائرات بدون طيار اليوم في منطقة شلومي بالجليل الغربي".
وكان قد كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، تصدّت وحدة الدّفاع الجوّي في المقاومة الإسلاميّة لطائرة حربيّة صهيونيّة، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض- جو، ممّا أجبرها على مغادرة الأجواء اللّبنانيّة والتّراجع باتجاه فلسطين المحتلّة".
وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، موقع المرج بقذائف المدفعيّة".
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