بوحبيب وصل الى القاهرة للمشاركة في اعمال الإجتماع الوزاري لجامعة الدول الدورة 162

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الإجتماع الوزاري لجامعة الدول الدورة 162.
وسيلقي بو حبيب، كلمة لبنان ويشرح الموقف اللبناني من آخر التطورات والاحداث المتعلقة بالوضع في المنطقة. وسيعقد سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين، وكبار المسؤولين الاجانب المدعوين للإجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه، وضرورة إنهاء الصراع في غزة.
كما سيشارك في إجتماع لجنة الإتصال العربية حول سوريا التي ستنعقد لبحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.
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