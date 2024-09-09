شخص اطلق النار في الهواء امام مكتب "الاونروا" في مخيم البداوي بسبب عدم توظيفه

اقدم المدعو م. م على اطلاق النار من سلاح فردي في الهواء امام مكتب وكالة "الأنروا" في مخيم البداوي واغلاق المكتب المذكور، تعبيرا عن غضبه من مدير المكتب م.ا، بسبب عدم توظيفه في احد مكاتب الوكالة في المخيم.

وفر مطلق النار الى جهة مجهولة في حين لم يفد عن سقوط اصابات.