بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية

اعتبر مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بانه يتم المماطلة بمفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر، ويمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار.

ولفت بوريل في تصريج له، الى اننا لا نفهم لماذا يماطل أحد الأطراف بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا الى ان غزة تتحول إلى أرض بلا أمن وبلا نظام، ولا أعرف من سيتولى الأمن فيها وهي قد تتحول إلى مقديشو أو هايتي.

واعلن بوريل بانه قدم مقترحا لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية، والاتحاد الأوروبي يدرس الموضوع. واكد بان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

واردف "إذا وجد الوسطاء صعوبة في فرض حل فإن هذا الأمر سيكون صعبا على باقي الأطراف".