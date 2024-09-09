دانت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، استهداف إسرائيل لعناصر من الدفاع المدني وسقوط ثلاثة شهداء أثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني في بلدة فرون في النبطية عقب تنفيذهم مهمة إطفاء في أحراج البلدة، ونتقدّم بالعزاء من ذوي الشهداء والدفاع المدني، ونؤكد للمرة الألف عدم جواز استمرار مشاهد الموت والدمار والتهجير وضرورة وقف الحرب من خلال إرسال الجيش إلى الحدود، والعمل على التطبيق الفعلي للقرار 1701.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات دانت استهداف إسرائيل لعناصر من الدفاع المدني وسقوط ثلاثة شهداء: لإرسال الجيش إلى الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.