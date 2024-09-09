شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر في عيد الفلاح: المزارع المصري سيظل رمزا للعطاء والعمل والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، مزارعي وفلاحي جمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الفلاح الـ 72، وأكدت مديح أن الفلاح المصري سيظل دائمًا وأبدًا رمزًا للعطاء والعمل، ويعتبر أيضًا تجسيدًا حقيقيًا للهوية المصرية الأصيلة التي نفتخر بها دائمًا، مشيرة إلى أن مصر، بفضل سواعد مزارعيها وفلاحيها، ستظل دائمًا سلة غذاء العالم الذي يعيش من خيرات هذه الأرض الطاهرة وعرق أبنائها الشرفاء.

وأشادت جيهان مديح بدور الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجهت كل الشكر والتقدير والثناء على الاهتمام البالغ للدولة بالقطاع الزراعي وخاصة المزارعين، إذ يعد هذا الملف من أولى اهتمامات القيادة السياسية التي ترى أنه السبيل الحقيقي لإحداث التنمية وزيادة ناتج الدخل القومي.

وعليه، فقد وجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس لجنة الزراعة المركزية بحزب مصر أكتوبر، المهندس محمود الطويل بعمل الزيارات الميدانية للمزارعين وإبلاغهم بتهنئة حزب مصر أكتوبر أعضاءً وقيادات بمناسبة الاحتفال السنوي الـ 72 لعيد الفلاح، والذي يحظى منا جميعًا بالاحترام والاهتمام نظرًا لدورهم الوطني الفريد الذي يمثل قاعدة الهرم الرئيسية في بناء الدولة المصرية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد ندوات إرشادية مجانية عن سبل الزراعة الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المزروعات، وأيضًا التعريف بالطرق المثالية والناجعة في مكافحة الآفات ومقاومتها.

كما سيقدم حزب مصر أكتوبر هدايا مجانية عبارة عن توزيع منتجات مختلفة ومتعددة من العبوات الخاصة بالعناصر الطبيعية والأسمدة الزراعية التي تستخدم في تحسين وزيادة الإنتاج لمختلف الزراعات وشرح طرق استخدامها، كنوع من أنواع الدعم للمزارعين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والسعي في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، والذي يعتبر أحد أهم ركائز الدخل القومي المصري وأحد مصادر إدرار النقد الأجنبي.