محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الحرب في غزة.

وقال ليبرمان لنتنياهو: "فشلت في الأمن وحولت أولادنا لدروع واقية لك ولائتلافك الحكومي"، مضيفا: "هذا ليس ائتلافا يمينيا إنه ائتلاف العار ومواطنونا يستحقون قيادة مختلفة".

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه يمكن للاتحاد ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأضاف بوريل، أن السماح بدخول المصابين وسيارات الإسعاف عبر معبر رفح مهم جدا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه يتم المماطلة بمفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر، قائلا: "لا نفهم لماذا يماطل أحد الأطراف بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وأكمل، أن غزة تتحول إلى أرض بلا أمن وبلا نظام ولا أعرف من سيتولى الأمن فيها وهي قد تتحول إلى مقديشو أو هايتي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية.