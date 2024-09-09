حدث في 8 ساعات| فتح تراخيص البناء بالشروط الجديدة.. وموجة حارة جديدة تضرب المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، التنمية المحلية تعلن عن فتح تراخيص البناء بالشروط والإجراءات الجديدة وموجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

مدبولى يتابع جهود وضع حلول مستدامة مشكلات ترعة الإسماعيلية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على وضع حلول مستدامة مشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها، وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الري مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات و السحب الجائر للمياه منها.

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منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستجيب لعدد من الشكاوى ذات البعد الإنساني

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء لعددٍ من الشكاوى ذات البعد الإنساني، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على سرعة حل مشكلات المواطنين .

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ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل موجة حارة جديدة تضرب البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

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وزير الكهرباء يبحث مع شركة "CEE الصينية" أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء، تدعيم أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي وتكنولوجيا الضخ والتخزين بالإضافة إلى تقليل الفقد، ومشروعات تخزين الكهرباء من خلال أنظمة البطاريات، وكذلك تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية

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مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر يبدأ تنفيذ مشروع "برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية"

بدأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الخطوات التنفيذية لمشروع «برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها».

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ننشر رابط التوقيع على وثيقة استعادة تمثال نفرتيتي ومفاجأة في عدد التوقيعات- 20 صورة

أطلق عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وثيقة عودة رأس الملكة نفرتيتي إلى بلدها الأم مصر، خلال ندوة تحت عنوان "رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي"، والتي بصالون نفرتيتي الثقافي.

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وزير الأوقاف يتلقى دعوة لحضور قمة قادة الأديان بأذربيجان نوفمبر المقبل

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة بمدينة السادس من أكتوبر.

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السيسي يؤكد خطورة خطوات التصعيد المستمر في المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

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قرار جديد من وزير الصحة لسد العجز في الكوادر الطبية

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالبورد المصري، في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.

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سداد المستحقات وتوفير الغاز.. تفاصيل اجتماع وزيري الكهرباء والبترول لمدة 3 ساعات

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماع موسع عقد بالأمس واستمر لمدةً ٣ ساعات بين وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية تضمن عدة موضوعات أبرزها متابعة موقف سداد الكهرباء لمستحقات البترول كي تستطع توفير الاحتياجات من الوقود والغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة المصرية

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التنمية المحلية: فتح تراخيص البناء بالشروط والإجراءات الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الانتهاء من إدخال إجراءات تراخيص البناء الجديدة المعلن عنها من قبل الوزارة على السيستم الإلكتروني للمنظومة على مستوى الوزارة والمحافظات.

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بعد طلب موظفين بدون إجازات.. أول تدخل حكومي ضد التوحيد والنور

أعلنت شركة التوحيد والنور عن وظائف شاغرة للسائقين لجميع المؤهلات الدراسية.

وأثارت إعلان شركة التوحيد والنور جدلًا واسعًا، حيث كان من بين الشروط: العمل لمدة شهر كامل دون إجازات براتب 8400، وذكرت الشركة أنه في حال الحصول على يوم واحد إجازة، سيكون الراتب 8050 جنيها، بما يعني أن الحصول على يوم إجازة في الشهر سيخفض الراتب 350 جنيها.

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30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف مساعدات مالية عاجلة، لأهالي وأسر العمال الزراعيين، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته 7 عمال زراعيين وإصابة 5 آخرين.

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