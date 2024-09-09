صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ40988 شهيدًا و94825 إصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40988 شهيدًا و94825 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ339 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 16 شهيدًا و64 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت صحة غزة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

عدوان الاحتلال ضد التعليم الفلسطيني لن يفلح في طمس هويته:

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أنه مع بدء العام الدراسي في الضفة والقدس دون قطاع غزَّة، بسبب عدوان الاحتلال ضدّ التعليم الفلسطيني إجرامٌ صهيوني، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وطمس هُويته وتغييب حقوقه الوطنية.

وقالت حركة حماس، في بيان عبر حسابها: يأتي الدخول المدرسي هذا العام، في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ومتصاعدة، يمارسها الاحتلال الصهيوني في كل أراضينا المحتلة، منذ أكثر من أحد عشر شهرًا، حُرم فيها أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقّهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023م، وما يقارب 48 ألفًا كان يفترض أن يلتحقوا بمقاعد الدراسة في هذا العام الدراسي الجديد، ونحو 39 ألفًا لم يتمكنوا من تقديم امتحان الثانوية العامَّة.

وأضافت حماس، أن الإجرام الصهيوني والانتهاك المتعمّد لكل الحقوق المشروعة التي كفتلها المواثيق والقوانين الدولية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية حقوقية وإنسانية لوضع حدّ لهذه الجرائم الصهيونية ضد التعليم والمؤسسات التعليمية في فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقّه المشروع في التعليم على أرضه.

ومع بدء العام الدراسي في الضفة والقدس دون قطاع غزَّة، أكدت حركة حماس على ما يلي:

1- إنَّ حرب الاحتلال ضدَّ المدارس والكوادر والمؤسسات التعليمية في كل من قطاع غزَّة والضفة والقدس، لن تفلح في كي وعي الأجيال، وطمس الهُوية الفلسطينية وارتباطهم بالأرض والمقدسات والحق في الحرية والعودة.

2- هذه المخططات الدنيئة للاحتلال وحكومته الفاشية ستواجه من قبل شعبنا الفلسطيني بمزيد من تعزيز الوحدة والصمود، بما يحقّق أهدافنا الوطنية وحقنا في الحرية والاستقلال والتعليم والحياة الكريمة.

3- نستذكر بكل فخر واعتزاز كلّ الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة، وشهداء شعبنا الذين ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة والمخيمات والشتات، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة، وندعو الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

4- نشيد بكل الجهود والتضحيات التي يبذلها المعلّمون والطلبة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم، ونبعث بالتحيَّة لكل القائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية، ومواصلة دورهم التربوي والتعليمي رغم إجرام الاحتلال وعدوانه.