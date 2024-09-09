الحوثيين: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة

ياسر رشاد - القاهرة - شن الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم الإثنين، غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، التابعة لجماعة أنصار الله، عن مصدر أمني، قوله إن العدوان استهدف بغارة منطقة الجبانة .

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها "بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين"، بحسب قولها.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف العميد سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن"، بحسب قوله.

تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني

وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".

وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كشف الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بـ"مفاجآت قادمة"، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة سفينة تجارية اسمها "بلو لاغون ون" في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ"عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مبررةً الهجوم بـ"انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع مرور السفن إلى المواني الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في غزة.

وتشن الجماعة، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية"، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.