الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 مواطنين من الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيمن ثابت أبو عيشة، ومالك زياد القواسمي من مدينة الخليل، وعلي خميس محمود الأطرش من مخيم الفوار جنوبا، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية، بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.