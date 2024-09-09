لافروف يعقد سلسلة لقاءات في الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - عقد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، وفقا ل "روسيا اليوم".

وفي الرياض التقى لافروف كذلك مع نظيره البرازيلي، وجرى اجتماع الوزيرين.

ويناقش الوزيران خلال اللقاء، جدول أعمال مجموعة بريكس في ضوء رئاسة روسيا للمجموعة، بالإضافة إلى مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يبحث المشاركون في الجلسة، مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأزمات، وتنسيق التعاون في سوق النفط والغاز.

وسيناقش رؤساء الوفود كذلك، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا واليمن وليبيا.