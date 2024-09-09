حزب الله يتصدّى لطائرة حربية إسرائيلية ويشن سلسلة عمليات ضد ثكنات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله سلسلة من العمليات ضدّ ثكنات الاحتلال في "شراغا" و"يعرا"، وموقع المرج، ودفاعها الجوي، ومنطقة بيت هيلل، وتصدّى لطائرة حربية إسرائيلية وأجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة.

وأضاف حزب الله، أنّ قواته شنت هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز" - "621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة، ‌‏مستهدفين أماكن تموضع الضباط والجنود، ومحققين إصابات مباشرة.‏

اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية

وأكد حزب الله في بيانه، أن هذه عملياته تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدة خربة سلم.

كما استهدف مقاتلو حزب الله المقرّ المستحدَث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة "يعرا"، بصليةٍ من ‏صواريخ ‏"الكاتيوشا".‏