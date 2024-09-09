

ياسر رشاد - القاهرة - أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويدعو بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة السيد لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الدنماركي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ثقته في أنها ستواصل دورها الداعم للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ضوء فوز كوبنهاجن بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وفي هذا الإطار طالب السيد الأمين العام أن تحذو الدنمارك حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الدنماركي أكد من جانبه على دعم بلاده للقضايا والشواغل العربية المختلفة، كما استعرض أولويات السياسة الخارجية للدنمارك في الوقت الراهن، معربا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات بالدول العربية في شتى المجالات.