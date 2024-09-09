رئيس الأركان الإسرائيلي: استهداف حزب الله لعمارة سكنية في نهاريا حادث خطير

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إن رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، اختتم قبل قليل تقييمًا للوضع على الساحة الشمالية، مع أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة، وتطرق إلى حادث استهداف مسيّرة لعمارة في مدينة نهاريا هذا الصباح، ووصفه بالحادث الخطير .

وأضاف في بيانه نقلا عن رئيس الأركان: أن استهداف حزب الله لعمارة سكنية هذا الصباح يعتبر حادث خطير، وهو ما ينطبق أيضًا على استهداف سكان المنطقة الشمالية، فيعمل جيش الدفاع بقوة على الساحة الشمالية، وهو على أهبة الاستعداد ولديه خطط عملياتية جاهزة، وهو مستعد لأداء كل مهمة سيكلف بها .