قوات الفجر تضرب كريات شمونة برشقة صاروخية ثانية

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت قوات الفجر "الجناح العسكري للجماعة الإسلامية" رشقة صاروخية ثانية ظهر اليوم الاثنين، مستهدفة موقع "بيت هلل" الصهيوني في مغتصبة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

وقالت قوات الفجر في بيان عبر حسابها: ردّاً على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ أهلنا وقرانا في لبنان وفلسطين، ودعماً لصمود أهالي غزة الصابرين، ونصرة لأهالي الضفة الغربية المنتفضين، وتأكيداً على خيار الجهاد دفاعاً عن أرضنا وأهلنا، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية) بتوجيه رشقة صاروخية ثانية ظهر اليوم الاثنين 9/9/2024 مستهدفة موقع "بيت هلل" الصهيوني في مغتصبة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.