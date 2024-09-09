وزير الخارجية يرد على الادعاءات الإسرائيلية: مصر أنفقت مبالغ ضخمة لتدمير الأنفاق مع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الادعاءات الإسرائيلية بدخول السلاح لقطاع غزة من الجانب المصري، ليست إلا مجرد أكاذيب من أجل استمرار التواجد في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات اليوم الاثنين، أن الادعاءات الإسرائيلية جاءت بهدف صرف أنظار العالم عن جرائم الحرب المرتكبة بقطاع بغزة بحق الفلسطينيين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قامت بإنفاق مبالغ ضخمة من أجل إنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة.

يأتي هذا في أعقاب اتهامات إسرائيلية قال فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تستخدم محور فيلادلفيا لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة وهو ما أثار استياء وغضب مصري واسع.