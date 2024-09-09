"التيار": مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة أمر منطقي وسنتابع ملفاته حتى إحقاق المحاسبة

أشار "​التيار الوطني الحر​"، تعليقًا على إصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، إلى أنّ "صدور مذكّرة التّوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة أمر منطقي، بالنّظر إلى ارتكاباتِه البالغة الوضوح".

وأكّد في تصريح، "أنّه سيتابع ملفّات سلامة كما فعل منذ البداية، حتّى إحقاق المحاسبة، والوصول إلى الحقيقة في الارتكابات الماليّة وملف أموال اللّبنانيّين المنهوبة".