أشار "التيار الوطني الحر"، تعليقًا على إصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، إلى أنّ "صدور مذكّرة التّوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة أمر منطقي، بالنّظر إلى ارتكاباتِه البالغة الوضوح".
وأكّد في تصريح، "أنّه سيتابع ملفّات سلامة كما فعل منذ البداية، حتّى إحقاق المحاسبة، والوصول إلى الحقيقة في الارتكابات الماليّة وملف أموال اللّبنانيّين المنهوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "التيار": مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة أمر منطقي وسنتابع ملفاته حتى إحقاق المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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