"حزب الله": استهدفنا موقع حبوشيت والتجهيزات ‏التجسسية بموقع الرمثا في تلال كفرشوبا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (15:35) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 موقع حبوشيت ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (15:45) من بعد ظهر يوم الاثنين 09-09-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏