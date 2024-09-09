المديرية العامة للشؤون العقارية أعلنت عن جدول إستقبال وتسليم المعاملات في السجل العقاري للأسبوع الحالي

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية".

ولفتت المديرية، الى أنها "ستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

كذلك أعلنت أن "أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع العمليات (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

ولفتت الى أن "أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ووضع الاشارات وشطبها (لا تقبل المراجعات) وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

هذا وذكرت أن "أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 10 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين – معاملات فنية – تعديل اسم - شطب استثمار وشطب اشارات الامتياز وستقوم نهار الخميس الواقع في 12 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع".

أما أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 10 و11 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الدفعة الثالثة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع.

وكشفت "وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية،WWW.LRC.GOV.LBضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.