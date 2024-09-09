مكتب ميقاتي: الحكومة بصدد التحضير لإعطاء العاملين بالقطاع العام مساعدة اجتماعية لحين إقرار الموازنة

لفت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في بيان، إلى أنّ "ميقاتي دعا مجلس الوزراء غدًا إلى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئًا أن يستبق ​العسكريون المتقاعدون​ الجلسات بالدّعوة إلى التّظاهر وقطع الطّرق، والتّهديد بمنع الوزراء من الوصول إلى السّراي للمشاركة في الجلسة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "ميقاتي يستغرب الدّعوة إلى التّصعيد، في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيّين وعسكريّين حاليّين ومتقاعدين. مع العلم أنّ الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات موقّتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعيّة، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته، وتمّ تطبيقه على العسكريّين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضًا".

وشدّد المكتب على أنّ "ميقاتي، الّذي يحترم حرّيّة الرّأي والتّعبير، يَعتبر أنّ للعسكريّين المتقاعدين الحقّ في التّعبير عن رأيهم، لكن هذا الأمر لا يجوز أن يكون على حساب حقّ الآخرين في التنقّل والعمل، واستطرادًا ألّا يشكّل ضررًا على سير عمل مؤسّسة مجلس الوزراء وتحرّكات الوزراء".

وأعلن أنّ "من هذا المنطلق، فقد طلب ميقاتي من الجيش والقوى الأمنيّة اتخاذ الإجراءات المناسبة الّتي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام، وتحترم في الوقت نفسه حرّيّة التّعبير والاعتراض بالوسائل الدّيمقراطيّة".