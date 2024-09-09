شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الفلاح المصرى ركيزة أساسية فى تحقيق مسار الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الفلاحين هم الشريك الحقيقي في عملية التنمية الزراعية المستدامة، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، فهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر، معربًا عن تقديره لكل جهد يبذلونه من أجل رفعة وازدهار الوطن، موجها التهنئة لفلاحي مصر بمناسبة العيد الـ 72 لهم.

وأوضح نويصر، في تصريحات له، أن احتفال الدولة بعيد الفلاح يُعد اعترافًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الفلاح في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم الفلاحين من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات القومية التي تهدف إلى تمكين الفلاحين وتعزيز دورهم في التنمية، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الفلاحين بأحدث التقنيات الزراعية وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات بأسعار مدعومة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، وتطوير القوانين والسياسات التي تحمي مصالحهم وتحفزهم على زيادة الإنتاجية.



